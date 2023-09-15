Мелитополь, 15 сентября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. На минувших выборах было проведено около 4,2 тысячи избирательных кампаний, где было замещено около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По итогам ЕДГ-2023 партия «Единая Россия» одержала убедительную победу, отметил секретарь генсовета Андрей Турчак на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета «Единой России».

ER.ru Андрей Турчак

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что кандидаты от «Единой России» победили на прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Государственной думы Российской Федерации. В этих избирательных гонках они лидировали с серьезным отрывом. Некоторые из кандидатов «Единой России», в том числе губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, глава Псковской области Михаил Ведерников и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, получили более 85% голосов, рассказал Андрей Турчак.

Также состоялись довыборы депутатов ГД РФ в четырех российских регионах: Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области. Во всех этих регионах победу одержала партия «Единая Россия». Кроме того, в 20 регионах прошли выборы в заксобрания, где партия ЕР получила 81% мандатов. В гордумах партия также показала хороший результат, получив 78% мандатов. Сейчас продолжается подведение итогов выборов в органы местного самоуправления.

По словам Андрея Турчака, на данный момент можно говорить о том, что «Единая Россия» получила более 23 тысяч из 30 тысяч мандатов — данный показатель составляет порядка 78 процентов. Он также отметил, что на основных выборах в заксобрания и гордумы партия значительно улучшила свой результат по сравнению с 2018 годом, когда было получено всего 27,8 процента голосов за список и всего 17 мандатов из 45.

Например, в Забайкальском крае партия «Единая Россия» получила около 57% голосов по списку на выборах в Заксобрание, а с учетом одномандатных округов — 42 из 50 мандатов. В Хабаровском крае была проведена перезагрузка работы краевого отделения партии, что привело к улучшению ее результатов на последних выборах.

В выборах мэра Хабаровска кандидат от «Единой России», действующий глава города Сергей Кравчук, одержал уверенную победу, получив 45,4% голосов. Таким образом, партия «Единая Россия» продолжает укреплять свои позиции на политической арене, получая значительную поддержку избирателей в различных регионах страны.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил успешную работу партии в различных регионах, таких как Красноярский край, Якутия, Смоленская и Архангельская области. В новых регионах Российской Федерации партия «Единая Россия» также показала лидерство.

В сравнении с результатами выборов 2018 года партия «Единая Россия» значительно нарастила поддержку со стороны избирателей — на миллион человек.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов отметил, что свыше 24 миллионов человек отдали свои голоса за партию «Единая Россия». При этом в выборах приняли участие свыше шестидесяти семи миллионов избирателей в 86 российских регионах.

На сайте ER.RU сообщают, что в заключение Перминов отметил, что результаты кампании текущего года являются заделом для президентских выборов, которые в России пройдут в следующем году.