Херсон, 15 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В минувшие выходные завершились выборы, на которых решилась судьба около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. На совместном заседании бюро высшего и президиума генерального советов «Единой России» по результатам ЕДГ-2023 было отмечено, что партия одержала уверенную победу.

ER.ru Андрей Турчак

«Единая Россия» выиграла прямые выборы высших должностных лиц в 19 регионах и довыборы депутатов Госдумы. Все наши кандидаты одержали уверенные победы с большим отрывом в данной избирательной гонке. Среди них были губернатор Кемеровской области — Кузбасса — Сергей Цивилёв, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин», — сообщил Андрей Турчак.

В четырех регионах — Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области — состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. Во всех этих регионах «Единая Россия» одержала победу, подчеркнул секретарь генсовета.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. В гордумах партия завоевала 394 мандата, или 78%, сообщает издание rostovgazeta.ru.

Сейчас продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, мы уже можем говорить о том, что получили более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это также примерно 78%. Он отметил, что на основных выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила свой результат по сравнению с 2018 годом.

«В 2018 году мы получили 27,8% голосов за список и всего 17 мандатов из 45, то есть мы не формировали большинство. Сейчас у нас есть большинство — примерно две трети», — сказал Андрей Турчак.

В Забайкальском крае «Единая Россия» получила почти 57% голосов на выборах в Заксобрание по списку, а если учесть одномандатные округа, то партия заняла 42 из 50 мандатов.

Партия также достигла успеха в Красноярском крае, Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В новых регионах «Единая Россия» имеет значительное большинство. По сравнению с 2018 годом партия приобрела еще один миллион избирателей, отмечается на сайте ER.RU.

«За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Более 67 миллионов человек приняли участие в выборах в 86 регионах», — сообщил замсекретаря генсовета Сергей Перминов.

Андрей Турчак заключил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы президента. Об этом сообщает сайт партии ЕР.