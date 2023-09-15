Москва, 15 сентября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Генерал армии Сергей Суровикин находится в Алжире в составе делегации Министерства обороны России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Суровикин

«Официально это не военный визит, а межправительственная встреча, в ходе которой предлагают системы вооружения», — уточнил собеседник газеты, добавив, что на встрече присутствуют высокопоставленные офицеры, которые сами применяли указанное оружие в зоне спецоперации.

По словам источника издания, Суровикин находится в Алжире в качестве почётного гостя, без должности.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале свежее фото, как утверждается, генерала Сергея Суровикина с супругой.

23 августа генерал-полковника Виктора Афзалова назначили временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ вместо освобождённого от должности Суровикина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться со всеми вопросами касательно Суровикина в Минобороны.