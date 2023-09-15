Москва, 15 сентября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. На территории парка Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева вечером 15 сентября начался пожар, горят теплицы, сообщил Telegram-канал «112».

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Экстренные службы уже направляются к месту происшествия.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 сентября произошло возгорание на втором этаже административного здания по улице Угрешская в Москве. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь охватил территорию швейного склада, через несколько часов возгорание было ликвидировано.

8 сентября произошло возгорание на складе на Кусковской улице в столице. К ликвидации пожара привлекались более 90 человек и 29 единиц техники, борьба с огнём осложнялась высокой пожарной нагрузкой внутри здания. Возгорание было ликвидировано в течение двух часов.

Вечером 4 сентября загорелась крыша неэксплуатируемого здания около Ленинградского вокзала в Москве. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся мусор, огонь от которого перешёл на складской ангар. Площадь пожара составила около сотни квадратных метров. Он был ликвидирован тем же вечером.