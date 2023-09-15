Москва, 15 сентября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции власти Украины расторгли десятки двухсторонних договоров и незаконно конфисковали белорусское имущество на сумму в 1 млрд долларов, заявил 15 сентября посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше шестидесяти международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц», — отметил дипломат в своём выступлении на круглом столе по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Сейчас в распоряжении Белоруссии нет механизмов конструктивной работы с Киевом, а двусторонние отношения фактически заморожены, сказал посол.

Ответственность за военный конфликт в равной мере лежит на западных странах и их киевских подопечных, добавил Крутой. Остановить конфликт можно было и после его начала, в 2022 году, такие варианты рассматривались, но у Запада явно были другие планы, отметил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года высший антикоррупционный суд Украины принял решение взыскать в пользу государства активы министерства обороны Белоруссии. С соответствующим иском в суд обращалось министерство юстиции Украины. Ранее были также изъяты и иные активы российского и белорусского государств, компаний и физических лиц.

Также в августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти Украины начать мирные переговоры с Россией немедленно и без предварительных условий. Если в Киеве продолжат от этого отказываться, дело может закончиться исчезновением украинской государственности, отметил Лукашенко.