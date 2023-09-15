Москва, 15 сентября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Власти Северной Македонии без объяснения причин объявили трёх дипломатов российского посольства в Скопье персонами нон грата. Об этом 15 сентября сообщили в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили «persona non grata» трех дипломатов российского посольства в Скопье», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик двусторонние отношения, которые и так находятся в глубоком кризисе.

Подчёркивается, что решение о высылке российских дипломатов расценивается как неуместное желание руководства Северной Македонии продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой».

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был объявлен демарш в связи с деятельностью дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение недели, заявили представители ведомства.

В МИД отметили, что эти дипломаты поддерживали связь с обвиняемым в шпионаже экс-сотрудником генконсульства США во Владивостоке гражданином России Робертом Шоновым.