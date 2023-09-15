Владивосток, 15 сентября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Газпромбанк рассматривает возможность финансирования в Забайкальском крае транспортно-логистического центра по концессионной модели. Соответствующий меморандум подписали в ходе Восточного экономического форума первый вице-президент банка Павел Бруссер и губернатор региона Александр Осипов.

Газпромбанк Газпромбанк принял участие в совещании по вопросам газификации на Сахалине

Проект предусматривает возведение мультимодального транспортно-логистического центра, который сможет обслуживать экспортно-импортные потоки Забайкалья и соседних регионов Дальнего Востока и Сибири.

Предпосылками к инвестиционной инициативе служит наличие в крае одной из важнейших точек входа на территорию КНР по Транссибирской магистрали и опция налоговых и иных льгот международной территории опережающего развития в западном пригороде Читы, где предположительно и возведут хаб. Проект будет включать реконструкцию и строительство подъездных железнодорожных путей, таможенную и автомобильную инфраструктуру (включая развязку), запуск в составе МТОР железнодорожного терминала, площадку и зону дорожного сервиса для грузовиков (truckstop).

Газпромбанк готов содействовать региональному правительству в поиске источников финансирования инвестиционной инициативы.

«Евразийские транспортные коридоры — перспективное направление экономического развития Дальнего Востока и всей России. Газпромбанк давно и плодотворно участвует в финансировании инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспорта», — заявил Павел Бруссер. «Открытие хаба в Чите позволит создать новые рабочие места, оптимизировать транспортные потоки автомобильного и ж/д транспорта и улучшить логистические цепочки поставок товаров в масштабах страны», — отметил он.

«Развитие транспортной логистики — важнейшее направление работы сегодня. Соответствующее поручение дано президентом страны, председателем правительства России. Забайкалье с позиции логистики — очень перспективный регион», — прокомментировал заместитель министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкалья Станислав Матвеев. Он добавил, что кратчайшая точка входа из России в Китай находится в Забайкалье, и это ключевой транспортный коридор с большим потенциалом по расширению торговли и созданию свободной на границе между Россией и Китаем. «Вместе с Газпромбанком рассмотрим проекты, которые можно было бы реализовать в нашем крае», — подчеркнул замминистра.