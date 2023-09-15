Тула, 15 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. ИА Регнум стали известны подробности контролируемого взрыва, произведённого на территории Тульской области.

По информации источника агентства, 11 августа в результате нештатного срабатывания авиационной системы над территорией региона была утеряна основная часть ракеты. Спустя месяц, 12 сентября, в окрестностях деревни Бирюлевка Тепло-Огаревского района при проведении полевых работ потеря была обнаружена.

Территорию оцепили, сотрудники Следственного комитета РФ и представители завода-изготовителя (КБ «Машиностроения») провели осмотр фрагментов. Было установлено, что фрагменты ракеты должны быть уничтожены на месте.

В связи с тем, что основная часть ракеты при срабатывании могла бы угрожать жителям близлежащих населенных пунктов (в них живут около 130 человек), 14 сентября было принято решение об их эвакуации. Для её осуществления прибыли семь автобусов.

Для уничтожения части ракеты была сформирована сводная группировка сил и средств общей численностью 242 человека, они использовали 47 единиц техники. После осуществления контролируемого взрыва эвакуированные были возвращены к месту проживания.