Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 15 сентября провели в Сочи переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток, завершив встречу рассуждениями о западных наёмниках.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Начали разговор президенты двух стран с недавнего визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Путин рассказал Лукашенко о результатах переговоров. Он заверил, что Россия не собирается нарушать ограничения в связи с ситуацией на корейском полуострове, но будет развивать отношения с Пхеньяном. Лукашенко в связи с этим отметил, что приятно было видеть российского президента с северокорейским лидером на космодроме Восточный и предложил подумать о сотрудничестве «на троих».

После этого президенты перешли к вопросам двусторонних отношений. В частности, Владимир Путин заявил о стабильности и надёжности российской экономики. А Александр Лукашенко выразил надежду, что за 2024 год экономики России и Белоруссии выйдут на досанкционный уровень, пока же, по его словам, «беднее немножко живём». Также президент Белоруссии, поздравив российского коллегу с успешно прошедшим единым днём голосования, рассказал о некоторых результатах интеграции. Более 80% задач, которые поставили перед правительствами три месяца назад (с предыдущей встречи глав двух стран), выполнено. По его словам, некоторые сложности возникли на топливном рынке, но их уже преодолели.

Подводя итоги текущих двухсторонних отношений, Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия преодолевают санкционное давление, Европа же несёт убытки.

Коснулись лидеры двух стран и украинского вопроса. В частности, российский лидер отметил, что кассетные боеприпасы, поставляемые Киеву из США, применяются самым широким образом. «Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, — это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии», — указал он и призвал Украину не плясать под «чужую дудку». Российский президент ещё раз напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но заявлений из Киева о возможности таких переговоров никто не слышал.

Отвечая на вопрос журналистов о якобы планирующих участвовать в СВО северокорейских добровольцах, глава России назвал это «полной чушью». Путин подчеркнул, что Москве для ведения боевых действий не нужны «люди со стороны». Он напомнил, что на данный момент в России 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев.

Лукашенко в связи с этим добавил, что Запад сам спит и видит, чтобы направить на Украину свои регулярные воинские части. «В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других», — прокомментировал глава Белоруссии. Он также заявил, что в Польше у границ уже сформированы воинские части, которые готовы зайти на Украину и посоветовал западным странам посчитать, сколько наёмников они уже туда направили, а не упрекать Россию, что она якобы «кого-то пригласила».

Встреча двух лидеров — седьмая с начала года. Предыдущая личная встреча лидеров состоялась в июле 2023 года.