Москва, 15 сентября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Информация о том, что в составе экипажа пропавшего в августе российского вертолёта Ми-8 якобы находился гражданин Таджикистана, не соответствует действительности. Об этом 15 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Информация, распространённая рядом интернет-ресурсов и Telegram-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе российского вертолёта Ми-8, гражданине Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил РФ входят только военнослужащие — граждане России.

Ранее в ряде украинских Telegram-каналов появились сообщения о том, что 9 августа якобы российский лётчик перегнал вертолёт Ми-8 из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту с «угонщиком» было два человека, они погибли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о якобы угнанном на Украину вертолёте в Минобороны, отметив, что он находится в компетенции военного ведомства.