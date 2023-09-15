Вильнюс, 15 сентября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристку Маргариту Дробязко гражданства страны. Об этом 15 сентября сообщает портал Delfi со ссылкой на литовское агентство ELTA.

Василий Иванов ИА REGNUM Маргарита Дробязко

«Да, сегодня президент подписал соответствующий указ», — приводит Delfi слова советника Науседы Ридаса Ясюлениса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дробязко заявила, что не будет бороться за сохранение литовского паспорта ценой предательства России. По её словам, для сохранения гражданства Литвы, ей предложат отказаться от части семьи, страны, профессии и верных друзей. Она отметила, что это не её путь, поскольку путём предательства ничто не должно покупаться.

Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять Литву на Олимпийских играх. В июне 2023 года парламент Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, а 26 июля департамент госбезопасности Литвы пришёл к выводу об отсутствии угрозы для страны в лице фигуристки.

Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром чемпионата мира. В августе 2022 года Науседа лишил Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград за их выступление в шоу Татьяны Навки в Сочи.