Новосибирск, 15 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована в Новосибирске после жалобы местной жительницы на врачей роддома, которые во время родов сломали её сыну ногу и пережали нерв в руке. Об этом сообщила 15 сентября пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Проверка проводится в связи с признаками преступления, предусмотренного статьёй 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По её результатам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Ранее женщина, сын которой получил серьёзные травмы при родах, рассказала о произошедшем изданию «КП — Новосибирск». По её словам, беременность проходила нормально, у плода патологий не было, а роды начались ровно через 40 недель. Однако врачи оставили женщину одну на час в родовой палате, а потом стали упрекать за неумение тужиться.

«Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь». И хотя малыш располагался правильно, он не мог пройти через родовые пути», — пояснила женщина.

Врач стала кричать на неё, а потом вместе с медсёстрами принялась давить на живот и вытаскивать ребёнка руками. Она с такой силой выдернула младенца, что он упал на стоявший внизу металлический поднос.

Позднее выяснилось, что у мальчика сломана нога и повреждено плечевое сплетение — он не может двигать рукой. Кроме того, он перенёс закупорку сосудов. Младенцу предстоит длительная реабилитация, по мнению родителей — это вина врачей.

Семья подала гражданский иск в суд, намерена требовать проведения судебно-медицинской экспертизы и настаивать на компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее житель Липецка обвинил медиков роддома в том, что его новорождённой дочери вовремя не убрали катетер, из-за чего девочка едва не лишилась руки. В произошедшем разбирались правоохранительные органы.