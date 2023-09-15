Екатеринбург, 15 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Кадровый вопрос с учителями в екатеринбургской школе №22 решён, и со следующей недели, 18–24 сентября, образовательный процесс будет вестись в полном объёме, сообщили 15 сентября в пресс-службе Министерства просвещения.

(сс) Светлана Шаповалова Учитель

Ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге в средней школе №22 на Уралмаше образовалась нехватка учителей из-за массового увольнения педагогов. По этим данным, с июня по август 2023 года школу покинули около 20 преподавателей, из-за чего из расписания исчезли некоторые предметы, в том числе (в некоторых классах) биология, география, музыка, информатика, русский язык и литература.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе №22 Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объёме», — сказано в сообщении ведомства.

В департаменте информационной политики Свердловской области в свою очередь заявили, что нагрузка будет временно перераспределена между учителями, до момента приёма на работу новых педагогов.

СМИ со ссылкой на родительский комитет школы ранее сообщали, что причиной массового увольнения учителей стало новое руководство школы, поскольку условия для педагогов начали ухудшаться, а новый директор позволяет себе грубое общение в том числе с преподавателями преклонного возраста.

В мэрии Екатеринбурга в свою очередь отмечали, что из школы уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию, но учебный процесс идёт в полном объёме, поскольку уволившихся педагогов заменяют другие учителя.