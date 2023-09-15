Москва, 15 сентября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не понимает значения слова «диктатор», если применяет его в отношении председателя КНР Си Цзиньпина. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политический аналитик Александр Сосновский.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение специальной военной операции России на Украине стало бы «сигналом».

Политолог Сосновский усомнился, что это была простая оговорка.

«Вся проблема Анналены Бербок в том, что она сама не понимает тех выражений, которые использует в своих речах. Не уверен, что она понимает значения слова «диктатор» и вообще осознаёт значение Китая как государства и как этноса. Поэтому не исключаю, что это была не оговорка, и что для неё «диктаторский режим» — это хвалебное изречение», — поделился Сосновский.

Он отметил, что г-жа Бербок нередко заставляет краснеть немецкое правительство, когда, например, заявляет, что танки совершали свои прорывы в 19 веке, а Москва должна повернуться на 360 градусов, чтобы, по её мнению, измениться. Поэтому, по словам Сосновского, такие оскорбительные высказывания в адрес китайского лидера ничего не значат.

«В Германии уже не смеются, а просто не обращают внимания на подобного рода срывы и высказывания. Но Китай, конечно, не относится к числу тех, кто начинает махать шашкой в ответ на оскорбления, но уж точно в Германии это не забудут и отметят. С другой стороны, смотреть мимо тоже нельзя, потому что так мы перестанем обращать внимание на действительно серьёзные выпады против других стран», — отметил политолог.

Сосновский напомнил, что накануне министр оборонного ведомства Германии Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом. По мнению политолога, если бы Писториус назвал польский город Гданьск по старому стилю немецким Данцигом, то Варшава обязательно высказала бы ноту протеста и устроила бы скандал.

«И Анналена получит ещё когда-нибудь в будущем возможность понять, чего она такого наговорила и что ей за это будет. Но в ближайшее время никаких последствий ждать не стоит. Максимум — её могут пожурить в правительстве и обществе», — заключил Сосновский.

4 сентября Анналена Бербок во время пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску оговорилась, назвал украинское зерно «кокаиновым». В прошлом Бербок в своих речах уже называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной», а в июне на конференции в ЮАР назвала путь страны к свободе «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

В конце января она заявила на заседании ПАСЕ, что европейские страны «ведут войну против России». Она также призвала больше делать для Киева, а не искать виновных среди своих. Позднее глава МИД ФРГ признала ошибкой свои заявления о «войне против России». В бундестаге позднее поблагодарили Москву за несерьёзное отношение к словам Бербок.

В феврале глава немецкого МИД заявляла, что правление президента РФ Владимира Путина угрожает безопасности Украины до тех пор, пока российский лидер не развернёт свою политику на 360 градусов. После этих слов жители Германии назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ и задумались о том, как долго ещё Бербок будет занимать свою должность, позоря ФРГ.