Мелитополь, 15 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Украинские боевики, которые отправили оказавшихся в плену российских солдат на минные поля, подлежат уничтожению, заявил 15 сентября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Трефилов/РИА Новости Владимир Рогов

«Это преступление и ему подобные должны быть расследованы, а виновные — понести наказание», — сказал он РИА Новости.

По его словам, подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя. Он призвал сделать то же самое с тем, кто «бросал» российских солдат на минные поля, когда будет понятно, кто именно данные преступления совершал.

Рогов сравнил случившееся с военными преступлениями времён Второй мировой войны, когда подобным образом нацисты поступали с советскими пленными. Он считает, что нацисты Третьего Рейха являются кумирами преступников из ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что пленных российских военнослужащих бойцы ВСУ отправили на минное поле. Об этом СМИ рассказал источник, предоставив видео с мобильного телефона, обнаруженного в украинском блиндаже. Солдат России украинские военнослужащие погнали на минное поле под дулом автомата со словами: «Если дойдёшь, свободен». Один из боевиков киевского режима оказался недоволен тем, как шёл пленный, и открыл огонь в его сторону. В завершении видео произошёл взрыв.