Луганск, 15 сентября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Житель Луганска проведёт 17 лет в колонии строгого режима по обвинениям в государственной измене и совершении теракта, сообщили 15 сентября в пресс-службе УФСБ России по ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

По данным ведомства, мужчина был завербован СБУ, собирал и передавал по заданию киевских спецслужб сведения, направленные против безопасности РФ, а также совершил террористический акт.

«Верховным судом ЛНР собранные доказательства признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Тверской областной суд приговорил к 12,5 года гражданина РФ Сергея Кабанова, который работал со спецслужбами США и по их заданию организовал контрабандный канал поставки в эту страну изделий для ракетной техники.

Суд установил, что мужчина отправил через Латвию в США изделия, которые применяются в ракетной технике Вооружённых сил России. В итоге изделия получила фирма, подконтрольная Пентагону.