Москва, 15 сентября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» расстался с нападающими Шамаром Николсоном и Кейта Бальде, поскольку у них было мало игрового времени. Об этом 15 сентября заявил главный тренер команды Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

«Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут», — сказал Абаскаль.

Ранее Николсон ушёл во французский «Клермон» на правах аренды, а Бальде был арендован испанским «Эспаньолом».

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Абаскаль заявил, что поражение команды в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара» произошло из-за его ошибки. По его словам, у «красно-белых» было много моментов и шансов, однако пенальти в конце игры не позволил «Спартаку» заработать очки. «Спартак» со счетом 0:2 уступил «Краснодару».