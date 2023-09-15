Абаскаль рассказал, почему «Спартак» расстался с Николсоном и Бальде
Москва, 15 сентября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» расстался с нападающими Шамаром Николсоном и Кейта Бальде, поскольку у них было мало игрового времени. Об этом 15 сентября заявил главный тренер команды Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Согласно нашему спортивному проекту, мы дали возможность этим игрокам поменять клуб, так как тут они не имели большого количества игровых минут», — сказал Абаскаль.
Ранее Николсон ушёл во французский «Клермон» на правах аренды, а Бальде был арендован испанским «Эспаньолом».
Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Абаскаль заявил, что поражение команды в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги против «Краснодара» произошло из-за его ошибки. По его словам, у «красно-белых» было много моментов и шансов, однако пенальти в конце игры не позволил «Спартаку» заработать очки. «Спартак» со счетом 0:2 уступил «Краснодару».