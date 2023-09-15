Москва, 15 сентября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Заявления представителей ВСУ с угрозой расправы над российскими журналистами подтверждают террористическую сущность киевского режима, и Россия будет добиваться соответствующей реакции на эти заявления от международных структур, заявили 15 сентября в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум ранее, официальный представитель сил территориальной обороны Украины, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявил, что в ближайшее время «во имя Бога» будут совершены теракты против известных российских журналистов.

«Чувство абсолютной безнаказанности и вседозволенности, сформировавшееся вследствие сознательного покрывательства западными кураторами любых злодеяний своих подопечных, воодушевляет их на совершение новых преступлений», — сказано в официальном сообщении МИД.

Высказывания украинских неонацистов и их спонсоров служат свидетельством террористической сущности киевского режима, факты подстрекательства к убийствам и терроризму изучаются компетентными органами РФ, а МИД России будет добиваться адекватной реакции профильных международных структур, отметили в Министерстве.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала высказывания Эштон-Чирилло «зомби-апокалипсисом». Очередное доказательство террористического характера киевского режима и его спонсорства Вашингтоном будет разослано по всем международным и неправительственным организациям, добавила она.

В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло с угрозами в адрес российских журналистов. Заявлениям будет дана соответствующая правовая оценка, отметили в СК.

Представитель сил территориальной обороны Украины выступал со скандальными заявлениями и ранее. В частности, он называл жителей России «тупыми», а также отмечал, что украинские военные отличаются от российских тем, что россияне не являются людьми.