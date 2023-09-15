Лондон, 15 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Красный джемпер принцессы Дианы с белыми и чёрной овечками продан на торгах за $1,143 млн. Сообщение об этом опубликовано 14 сентября на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Соцсети Принцесса Диана

Организаторы торгов отметили, что изначально оценили лот в $50-80 тыс. Покупатель, чьё имя не раскрывается, предложил за джемпер намного больше. Аукцион состоялся в Нью-Йорке.

Диана впервые появилась в шерстяном джемпере от фирмы Warm & Wonderful в июне 1981 года на игре в поло. Тогда она была помолвлена со своим будущим мужем принцем Уэльским Чарльзом (ныне король Карл III). После того, как в газетах появились фотографии Дианы в этом джемпере, фирма получила множество заказов на него.

Спустя несколько недель после матча в фирму пришло письмо из Букингемского дворца с просьбой заменить джемпер или починить его. Отмечалось, что любимый свитер принцессы повреждён. Компания послала Диане новый джемпер и получила благодарственное письмо от её личного секретаря Оливера Эверетта. Первый экземпляр нашли на чердаке фирмы в марте этого года. Вместе с ним на аукционе продали и письма из дворца.

Красный джемпер с рядами белых овечек, среди которых есть одна чёрная, компания выпускала до 1994 года. Джемперы вновь поступили в продажу в 2020 году.

Как сообщало ИА Регнум, в январе бархатное платье баклажанового цвета, некогда принадлежавшее принцессе Диане, было продано за $604,8 тыс.