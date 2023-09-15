Пекин, 15 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Китай решил ввести санкции против филиала американской компании Lockheed Martin в Сент-Луисе и компании Northrop Grumman из-за поставок ими вооружений Тайваню, сообщила 15 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мао Нин

По её словам, которые приводит ТАСС, филиал Lockheed Martin 24 августа в качестве главного подрядчика непосредственно участвовал в поставках американского оружия Тайваню, а Northrop Grumman был замечен в этом неоднократно.

Мао Нин подчеркнула, что решимость китайского правительства защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебима. Она подчеркнула, что США «всё дальше и дальше» идут по ошибочному и опасному пути вооружения Тайваня.

Как передавало ИА Регнум, министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл 13 сентября заявил, что Китай наращивает военную мощь для подготовки к возможной войне с Соединёнными Штатами, и США должны оптимизировать силы для противодействия этой угрозе.

В июле 2023 года президент США Джозеф Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить 345 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере в качестве помощи Тайваню. Планировалось, что в пакет войдут переносные ЗРК, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

До этого, в мае, власти Тайваня заявили о намерении в ближайшее время обратиться к США с просьбой ускорить поставки ЗРК Patriot PAC-3 на фоне повышения рисков эскалации китайско-тайваньского конфликта. Предполагалось, что поставки могут занять до четырёх лет. Сейчас на Тайване находятся девять батарей ЗРК Patriot.

Минобороны Китая 5 июля заявило, что новые поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не учитывает ключевые озабоченности Пекина и вмешивается во внутренние дела Китая.