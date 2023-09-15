Екатеринбург, 15 сентября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В ходе расследования убийства 32-летнего темнокожего аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили в Екатеринбурге вскрылись новые подробности. По версии следствия, двое сотрудников ГИБДД стали свидетелем убийства иностранного студента. Правоохранители отказались помогать мужчине и просто наблюдали за убийством, сидя в служебном автомобиле. В отношении них возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

«13 сентября в отношении двух инспекторов дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, 29-летний лейтенант Геннадий Изергин и 42-летний старший лейтенант полиции Иван Олейников 18 августа несли службу рядом с кафе «Бургер Кинг» на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге. Там на 32-летнего темнокожего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили с ножом напал 23-летний уроженец Артемовского Данил Фомин. Он нанёс африканцу несколько тяжелых ранений, от которых пострадавший позже скончался в больнице.

Всё это произошло на глазах Изергина и Олейникова, которые находились рядом в патрульном автомобиле ДПС, но не вмешались в конфликт.

«Сотрудники полиции в составе экипажа полка ДПС наблюдали за противоправными действиями Фомина и умышленно не предприняли необходимых мер, направленных на пресечение совершаемого в отношении Нджелассили преступления, а также задержание Фомина и доставление его в органы внутренних дел», — объяснил источник.

Следствие по делу продолжается. Известно, что лейтенант Геннадий Изергин служит в органах внутренних дел более 7 лет, а его коллега Иван Олейников — 17 лет.

Ранее ИА Регнум писал, что суд арестовал обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета. Данилу Фомину грозит до 15 лет лишения свободы.