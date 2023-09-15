Донецк, 15 сентября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил убедительную победу партии на выборах 2023 года, завершивших более 4000 избирательных кампаний разных уровней. Было замещено примерно 32 000 депутатских мандатов и выборных должностей.

ER.ru Андрей Турчак

Выступая во время совместного заседания бюро высшего совета и президиума генерального совета «Единой России» по итогам ЕДГ-2023 Турчак заявил, что на прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы кандидаты от ЕР победили соперников, пишет rostovgazeta.ru.

В своей речи Турчак отметил успех главы Кемеровской области Сергея Цивилева, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и врио губернатора Смоленской области Василия Анохина, набравших более 85% голосов.

Успешно прошли довыборы в Государственную думу в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области. Там тоже победили представители «Единой России».

В 20 регионах проходили выборы в законодательные собрания, где кандидаты от ЕР получили 81% мандатов. На выборах в гордумы «Единой России» удалось взять 78% мандатов. Продолжается подведение итогов выборов в органы местного самоуправления, но уже можно сказать, что у партии по данному направлению более 23 000 из 30 000 мандатов.

Андрей Турчак заявил, что результаты выборов 2023 года существенно улучшились по сравнению с прошлыми (2018 год). Тогда единороссы получили 17 из 45 мандатов и 27,8% голосов за список, то есть не смогли добиться большинства. В этом году ⅔ мандатов взяли представители «Единой России».

В Забайкальском крае на выборах в Заксобрание у партии почти 57% по списку, с учетом одномандатных округов — 42 из 50 мандатов. Турчак сказал, что перезагрузка краевого отделения в Хабаровском крае помогла вернуть доверие избирателей. В итоге мэром Хабаровска остался Сергей Кравчук, получивший более 45% голосов. Также партии достались более 43% из свыше 1000 замещаемых в регионе мандатов.

Отметил секретарь генсовета ЕР и успех партии в Красноярском крае, Якутии, Архангельской и Смоленской областях, а также в новых регионах России.

В свою очередь заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов сообщил, что в этом году более 67 миллионов человек проголосовали в 86 регионах, и свыше 24 миллионов отдали свои голоса единороссам.

Согласно данным официального партийного сайта ER.RU, поддержка «Единой России» среди избирателей увеличилась на миллион избирателей по сравнению с 2018 годом.