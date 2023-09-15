Орловская область, 15 сентября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. На территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен ещё один беспилотник, пострадавших в результате инцидента не было, сообщил 15 сентября глава региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«На территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сейчас место происшествия оцеплено, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия, отметил Клычков, напомнив жителям области, что в случае обнаружения в небе подобных объектов следует немедленно обращаться в ФСБ или МВД.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ранним утром 14 сентября ВСУ предприняли попытку массовой атаки на Крым. Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ самолётного типа. В ночь на 14 сентября жители Евпатории в социальных сетях сообщали о звуках взрывов в городе.

В ночь на 14 сентября ВСУ также предприняли очередную попытку атаковать беспилотниками объекты на территории Брянской области. Было уничтожено четыре дрона, в том числе два были сбиты силами ПВО над Карачаевским и Брянским районами области, рассказал глава региона Александр Богомаз.

В Белгородской области системы противовоздушной обороны 13 сентября сбили беспилотник над селом Тулянка в Валуйском городском округе, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших в результате инцидента не было.