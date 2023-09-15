Москва, 15 сентября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Бывший глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько планирует перейти на работу в компанию «Норникель». Об этом 15 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству транспорта РФ.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Александр Нерадько

«Перейдёт в «Норникель», на должность вице-президента», — приводит агентство слова источника.

Он добавил, что, помимо «Норникеля», обсуждалась возможность перехода Нерадько в компанию «Аэродинамика».

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации. Вместо него новым руководителем стал замглавы ведомства Дмитрий Ядров. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 2020–2021 годах он был первым заместителем министра транспорта РФ.