Москва, 15 сентября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Украинская телеведущая Мария Ефросинина заочно приговорена к семи годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Такое решение 15 сентября принял Басманный районный суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ефросинину признали виновной в распространении по мотивам политической ненависти фейков о действиях Вооружённых сил РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Росфинмониторинг внёс Ефросинину в перечень террористов и экстремистов. Также она значится в базе розыска МВД России.

Ефросинина ― украинская телеведущая и блогер. Карьеру на телевидении она начала в 19 лет, когда её утвердили в качестве ведущей «Счастливого звонка» на нынешнем «UA: Первый». Вскоре к нему добавился и «Новый канал» с утренним «Подъёмом». В 2005 году была одной из ведущих конкурса Евровидение.