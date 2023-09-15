Астана, 15 сентября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. В Казахстане приостановили продажу билетов на ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «История любви Шахерезады», передаёт Press. kz.

Артем Геодакян/ТАСС Татьяна Навка

Отмечается, что билетный оператор Topbilet. kz приостановил продажу. Там заверили, что не знают всех деталей, но это сделано по просьбе организаторов.

По данным издания, анонс шоу вызвал резонанс в соцсетях. При этом про отмену шоу пока не объявлялось.

В музыкально-театральном шоу на льду, помимо Навки, должна была принять участие и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Как сообщало ИА Регнум, концерты команды КВН «Камызяки» с участием Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в Казахстане были отменены «ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива».

Ранее Мусагалиев и Дорохов приняли участие в празднике, посвящённом Дню освобождения Донбасса, который прошёл 8 сентября у мемориального комплекса «Саур-Могила».