Москва, 15 сентября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Вероятность того, что после повышения ключевой ставки Банка России рубль серьёзно укрепится или изменится уровень инфляции, невысока. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 сентября заявил Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Банк России 15 сентября повысил ключевую ставку до 13% годовых, сославшись на высокое инфляционное давление в экономике РФ.

Перепелица объяснил, что такое повышение ставки призвано «убрать» часть ликвидности с валютного рынка и поддержать рубль. Одновременно с этим оно вызовет повышение ставок по кредитам и депозитам, а значит удорожание финансовых ресурсов для банков и коммерческих предприятий.

По словам экономиста, такие шаги ЦБ РФ не окажут существенного эффекта на курс рубля, да и инфляцию они вряд ли сдержат.

«Скорее всего, решение регулятора носит символический характер и призвано показать широкой общественности, что Банк России держит ситуацию под контролем и реагирует на появляющиеся вызовы в экономике», — сказал Перепелица.

По его мнению, до конца года 2023 ставка, скорее всего, сохранится на текущем уровне, так как вероятность существенного укрепления рубля не так высока и уровень инфляции, по-видимому, значительно не поменяется.

Несколько иначе смотрит на ситуацию Юрий Шедько, экономист, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ. Он считает, что решение Банка России выглядит обоснованным и его можно поддержать, так как оно может способствовать замедлению роста цен. Параллельно с этим снизится спрос на кредиты.

Кроме того, он предположил, что поскольку Банк России поставил цель довести инфляцию до 4%, не исключено, что ключевая ставка будет повышена ещё один-два раза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экономиста Петра Щербаченко, растущая ключевая ставка действительно может замедлить инфляцию и, более того, укрепит рубль. Однако доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин полагает, что такими шагами инфляцию можно затормозить лишь кратковременно, да и девальвацию рубля этим не остановить.

В Совете директоров Банка России напротив убеждены, что денежно-кредитную политику следует ужесточать, дабы инфляция не умчалась далеко от целевого показателя в 4%, которого ЦБ надеется достичь к 2024 году. Также в Банке России прогнозируют, что на 2023 год инфляция в РФ будет на уровне 6-7%, хотя раньше прогнозировались 5-6,5%.

Что касается курса российской валюты, то он не отреагировал на все эти манипуляция Банка России с ключевой ставкой.