Москва, 15 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование предполагаемого уклонения от санкций в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана, говорится в заявлении ведомства, которое 15 сентября приводит агентство Bloomberg.

Илья Питалев/РИА Новости Михаил Фридман

«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Athlone House в декабре 2022 года», — заявил представитель ведомства в ответ на вопросы Bloomberg.

По его словам, проверки связанных с Фридманом лиц по делу о возможном обходе санкций продолжатся.

Как передавало ИА Регнум, Фридман известен как предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», до марта 2022 года был одним из богатейших российских предпринимателей и жителей Великобритании, имеет гражданства России и Израиля.

С началом спецоперации оказался под персональными санкциями 27 стран по причине сотрудничества его совместных предприятий с российской армией. Минфин США на этом основании 10 августа ввёл санкции в отношении Фридмана.

Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) 5 сентября предъявила российскому бизнесмену обвинение в финансировании специальной военной операции (СВО) России. По версии ведомства, с начала проведения СВО он якобы вложил около двух миллиардов рублей в российские военные заводы.