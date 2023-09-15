Москва, 15 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины сообщила ещё об одном подозрении блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, находящемуся в России. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

Евгений Одиноков, РИА «Новости» Юрий Подоляка

В этот раз в адрес Подоляки выдвинули обвинение в корректировке российских ракет на объекты в Николаеве в начале спецоперации.

По версии СБУ, информацию он получал от экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас на Украине отбывает пожизненное заключение за госизмену, сведения он передавал российским спецслужбам.

В материалах дела указано, что кроме этого он сообщил сотрудникам российских спецслужб данные о российских военнопленных и пароли на украинских блокпостах.

Как передавало ИА Регнум, ранее СБУ заочно предъявила Подоляке обвинения по нескольким статьям, в том числе о госизмене. В СБУ утверждают, что, находясь в России, Подоляка якобы распространял в социальных сетях, на интернет-платформах и в эфире российского телевидения недостоверную информацию о событиях в зоне конфликта на Украине.

Всего Подоляке предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Это госизмена, пропаганда войны, оправдание агрессии против Украины, действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также распространение материалов с призывами к изменению границ территории и нарушению порядка, установленного конституцией Украины.