Луганск, 15 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Прошедшие выборы охватили около 4,2 тысячи избирательных кампаний по всей стране. Замещено около 32 тысяч депутатских мандатов и должностей. На совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета «Единой России» по итогам ЕДГ-2023 секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что партия одержала убедительную победу.

ER.ru Андрей Турчак

«Единая Россия» выиграла в 19 регионах прямые выборы высших должностных лиц и довыборы депутатов Госдумы. Все наши кандидаты одержали уверенные победы с большим отрывом. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин получили более 85% голосов», — рассказал Андрей Турчак.

В четырех регионах — Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области — прошли довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам, и везде победу одержала «Единая Россия», отметил секретарь генсовета.

Как пишет rostovgazeta.ru, также на выборах в заксобрания 20 регионов партия получила 81% мандатов. В городских думах «Единая Россия» заняла 394 мандата, или 78%.

Продолжается подведение итогов выборов в органы местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов были получены, что также составляет около 78%. Он отметил, что результаты этих выборов значительно превосходят результаты 2018 года.

В Забайкальском крае на выборах в Заксобрание «Единая Россия» получила почти 57% голосов по списку и 42 из 50 мандатов с учетом одномандатных округов.

«Мы перезагрузили работу краевого отделения в Хабаровском крае, обновили и омолодили команду. Все последние выборы партия забирает большинство. Наш кандидат, действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук, одержал уверенную победу на выборах мэра, получив 45,4% голосов. Из более чем 1000 замещаемых мандатов в крае у нас более 43%», — рассказал Турчак.

Также он привел примеры успешной работы «Единой России» в Красноярском крае, Якутии, Архангельской и Смоленской областях. Партия имеет квалифицированное большинство и в новых регионах.

По данным сайта ER.RU, по сравнению с 2018 годом ядро поддержки «Единой России» выросло на миллион избирателей. Более 24 миллионов избирателей проголосовали за партию, а участие в выборах приняли более 67 миллионов человек, сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

Он заключил, что результаты выборов являются заделом для выборов президента в следующем году.