Глушковский район, Курская область, 15 сентября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. ВСУ днём 15 сентября обстреляли деревню Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, повреждены несколько зданий, жители деревни не пострадали, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Повреждены окна в фельдшерско-акушерском пункте и ворота в одном из частных домов. Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Власти области окажут собственнику дома помощь в восстановлении имущества, ФАП также будет отремонтирован, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 14 сентября, ВСУ обстреляли территорию завода в приграничном посёлке Тёткино в Курской области. Водитель погрузчика получил смертельные ранения и скончался до приезда скорой помощи.

Также 14 сентября ВСУ обстреляли курское село Гордеевка. В результате повреждения инфраструктуры населённый пункт на некоторое время остался без воды. Никто из жителей не пострадал.

15 сентября ВСУ нанесли удар по жилому району Новой Каховки в Херсонской области. В этом районе нет и никогда не было военных объектов, рассказали ИА Регнум местные жители. В результате попадания в жилой дом один человек погиб, ещё трое получили ранения.