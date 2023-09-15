Красноярск, 15 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В Красноярске началась сессия Бессмертного полка «Вместе Zа правду!» Это уже шестая обучающая сессия, которая с 2022 года проводится в каждом из федеральных округов, сообщили в пресс-службе организации.

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Отмечается, что участники сессии обменяются мнениями по вопросам совершенствования патриотической деятельности.

«Для меня большая честь быть здесь вместе с друзьями из Сибири. Сегодня и завтра пройдет важное мероприятие, мы ознакомимся с проектами Бессмертного полка России, которые реализуются на территории все нашей страны, но в первую очередь узнаем о проектах, которые реализуются вами, сибиряками», — сообщил на открытии сессии член центрального штаба Бессмертного полка, руководитель штаба регионального отделения Движения в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

По словам руководителя исполкома Бессмертного полка Натальи Шадриной, активисты ведут большой объём работы в таком направлении, как исследование судеб героев Великой Отечественной войны, персонально работают с гражданами, которые ищут информацию о своих родственниках.

«Также храним память о героях, их личные истории в базе Бессмертного полка России, чествуем в наших проектах ключевые события той войны. Сейчас реализуем проект, посвященный блокаде Ленинграда», — добавила она.

На сессии участники пройдут обучение с экспертами в данной сфере и обменяются с коллегами опытом в проведении мероприятий, вовлекающих в гражданско-патриотическую деятельность молодое поколение в своем регионе.

В частности, о патриотизме и связи поколений в регионе рассказали участники СВО. На сессии выступил участник специальной военной операции, преподаватель Военно-инженерного института при Сибирском федеральном университете Игорь Балаболенко.

«Когда ходишь по школам и рассказываешь свою историю о том, как получил ранение, за что вручили орден Мужества, говоришь о предпосылках специальной военной операции и временах Великой Отечественной войны, когда был такой по фамилии Бандера, видно, что дети 10–11-го классов не знакомы с нашей историей. Поэтому необходимо продолжать развивать эту сферу и проводить патриотические мероприятия», — отметил военный.

Также участники сессии расскажут об осуществленных проектах патриотической направленности в своих регионах, определят ключевые направления практической деятельности в области патриотического воспитания, проведут деловые игры и мастер-классы.