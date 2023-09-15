Новосибирск, 15 сентября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Суд Новосибирска отправил на принудительное лечение женщину, которая годами держала у себя без должного ухода целую стаю собак. Об этом сообщила 15 сентября пресс-служба прокуратуры региона.

Колбасов Александр/ИТАР-ТАСС

По данным следствия, на протяжении семи лет местная жительница и её брат держали у себя в квартире и на придомовой территории 44 собаки. Животные не были обеспечены кормом и водой, жили в антисанитарных условиях без ветеринарной помощи. Из-за этого 18 из них погибли, ещё три получили увечья.

В феврале этого года женщина набросилась на правоохранителей, которые пришли к ней в дом, а также публично их оскорбила.

Суд установил, что женщина виновна в жестоком обращении с животными, из-за чего они погибали и получали увечья, а также в насилии в отношении представителя власти и его публичном оскорблении. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения общественно-опасных деяний женщина не контролировала себя.

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Согласно постановлению Октябрьского районного суда женщина освобождена от уголовной ответственности и направлена для принудительного лечения в психиатрический стационар. Постановление ещё не вступило в законную силу.

В феврале в прокуратуре сообщали об изъятии у женщины оставшихся собак. Они содержались в условиях, причиняющих им страдания, в том числе в уличном неотапливаемом парнике даже зимой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Приморском крае прокуратура потребовала направить на принудительное лечение известного во Владивостоке догхантера, который травил собак и поджигал вольеры с ними. Общественники на протяжении многих лет пытались привлечь мужчину к реальной ответственности за жестокое обращение с животными.