Москва, 15 сентября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Вероятность более жёсткого «приземления» мировой экономики сохраняется, заявила 15 сентября председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

По её словам, особое опасение вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции.

Также сохраняются геополитические риски и вероятность более жёсткого «приземления» мировой экономики, что может сказаться на спросе на российский экспорт и динамике валютного курса, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Набиуллина призвала «поднастроить» валютные ограничения. Так, по её словам, Банк России не хочет создавать дополнительные сложности для российских экономических агентов, поэтому в рамках общей картины нужно искать, что можно изменить. Набиуллина добавила, что Центробанк изначально выступал за либерализацию валютного контроля, однако жёсткие меры пришлось принимать для стабилизации ситуации на рынке.