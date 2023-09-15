Казань, 15 сентября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Мужчина взорвал около подъезда дома в Казани похожий на гранату предмет. Об этом 15 сентября сообщило издание «Вечерняя Казань».

Кадр из видео

Журналисты предположили, что инцидент произошёл днем 14 сентября около подъезда дома в Советском районе города.

«Вы выдернете, а я брошу», — обратился мужчина в военной форме к находившимся рядом женщинам и детям, показывая на предмет в руке.

После этого он бросил предмет, в результате прозвучал взрыв. По словам очевидцев, данный инцидент вызвал срабатывание звуковой тревоги в близлежащей школе.

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Как передавало ИА Регнум, уголовное дело было возбуждено после обстрела неизвестными автобусов в Дзержинском районе Ярославля. Инцидент произошёл вечером 14 сентября на ул. Бабича города Ярославля. По предварительным данным, неизвестные использовали неустановленный предмет, который применили в качестве оружия для стрельбы в направлении автобусов общественного транспорта. Уточняется, что сейчас стражи порядка устанавливают личности причастных к совершению данного преступления.