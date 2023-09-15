Москва, 15 сентября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в средней школе №22 на Уралмаше образовалась нехватка учителей из-за массового увольнения педагогов, пишет 15 сентября KP.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, по данным издания, в период с июня по август 2023 года школу покинули около 20 преподавателей общего и дополнительного образования, из-за чего из расписания пропали некоторые предметы. В частности, по словам матери одной из учениц, в шестых классах не преподают биологию, географию, музыку и информатику. В седьмых-девятых классах из расписания исключили русский язык и литературу.

По данным родительского комитета, причиной массового увольнения учителей стало новое руководство школы. Одна из матерей заявила, что условия для педагогов начали ухудшаться в октябре 2022 года со сменой директора, который позволяет себе грубое общение даже с преподавателями преклонного возраста.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга тем временем сообщили РИА Новости, что из школы №22 в Екатеринбурге уволились 12 учителей, четверо из которых вышли на пенсию. При этом власт заверили, что учебный процесс идёт в полном объёме, поскольку уволившихся педагогов заменяют другие преподаватели. Всего в учебном заведении работают 70 учителей.

Отмечается, что ситуация находится на контроле регионального министра образования Юрия Биктуганова.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября стало известно, что из школы в Санкт-Петербурге уволились 17 учителей. Заявления подали преподаватели школы №338 в Невском районе города. Местные жители при этом оценивают её как одну из лучших.

Отмечается, что в 2022 году в школе сменилась администрация, после чего родители учащихся начали жаловаться на понижение прежнего статуса из-за нового директора. В частности, жалобы коснулись нехватки помещений и проведения отдельных занятий в спортзале учебного заведения.