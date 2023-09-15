Барнаул, 15 сентября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Двое маленьких детей найдены убитыми в Барнауле, их мать покончила с собой. Об этом сообщила 15 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

Тела двух мальчиков — трёхлетнего и восьмимесячного — с признаками насильственной смерти нашли в квартире одной из многоэтажек в Индустриальном районе города. На место незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты.

В квартире они обнаружили записку от имени матери мальчиков, в которой говорилось об убийстве детей. После совершения преступления она покончила с собой в соседнем многоэтажном доме.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в марте похожая трагедия произошла в Екатеринбурге. Женщина, проживавшая с мужем и двумя сыновьями в частном секторе, убила детей, а потом свела счёты с жизнью. По словам близких, она страдала расстройством психики.