Хельсинки, 15 сентября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомашин, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в Европейский союз. Об этом заявил руководитель департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшит.

Петр Ковалев/ТАСС

«В Финляндии таможня контролирует ввоз автомобилей, зарегистрированных в России, не только на восточной, но и на норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС, а санкции запрещают ввоз автомобилей в Евросоюз», — цитируются в пресс-релизе таможни Финляндии слова Ракшита.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года, но речи о конфискации не идёт. По её словам, в Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют лишь в связи с уголовным делом, никаких изменений в данном вопросе сейчас не рассматривается.

Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы и полуприцепы для перевозки грузов и яхты.

После того как Еврокомиссия заявила о запрете въезда на территорию ЕС на машинах с российскими номерами, приграничные страны отреагировали на это по-разному. Наиболее рьяно повела себя Литва, которая в даже попыталась закрыть въезд даже тем российским машинам, что транзитом следовали в Калининград.