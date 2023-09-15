Москва, 15 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. На станции метро «Боровское шоссе» на Солнцевской линии произошёл потоп, из вентиляционных шахт с потолка неожиданно полилась вода. Об этом 15 сентября сообщило MSK1.RU, ссылаясь на собеседника агентства.

Кадр из видео

По данным издания, вечером 14 сентября было зафиксировано поступление воды со свода станции на платформу, службы метрополитена оперативно устранили поступление воды и провели уборку платформы.

«Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. Станция «Боровское шоссе» Солнцевской линии работает в штатном режиме», — приводит издание слова собеседника.

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Каки передавало ИА Регнум, во второй половине дня 20 августа на Москву обрушилась сильная гроза. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщается о подтоплениях ряда дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюля станции метро «Марьина роща» и проезжей части Дмитровского шоссе.

Были также введены отдельные ограничения на движение транспорта. В частности, перекрывалось движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели. Позднее движение было частично возобновлено (по одной полосе в каждую сторону).