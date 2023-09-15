Москва, 15 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Российские войска начали использовать наземного робота для эвакуации раненых и доставки грузов в зоне спецоперации (СВО), сообщил 15 сентября источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Кадр из видео БРГ-1

«На данный момент в зоне СВО применяется один наземный робототехнический комплекс БРГ-1, изделие было поставлено два месяца назад», — сказал источник агентства.

По его словам, платформа создана одним из российских научно-производственных объединений совместно с благотворительным фондом «Народный фронт». Отмечается, что аналогов комплекса в зоне СВО на сегодняшний день нет.

В ОПК России уточнили, что эвакуация раненого происходит волоком. В частности, к платформе крепятся рулонные спасательные медицинские носилки или аналогичное средство для эвакуации, и она увозит пострадавшего бойца из опасной зоны.

Робот способен развивать скорость до 15 км/ч по пересеченной местности. Он оборудован видеокамерой. Дальность работы комплекса — 700 м, с использованием ретранслятора дальность увеличивается до 5 км. Предельный вес, который может тянуть робот, — 250 кг.

Источник агентства также отметил, что изделие в значительной степени сделано из российских комплектующих, разработчик самостоятельно делает платы и применяет их для своих изделий.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа стало известно, что в распоряжении российской артиллерии в зоне СВО появились роботы-доставщики. Роботизированная тележка доставляет комплект боеприпасов и продукты питания на передовую. Оператор этого аппарата сообщил, что таких тележек уже несколько. По его словам, все они однотипные, их создали волонтёры. Изделие пока проходит тестовый период.

В феврале в зону спецоперации прибыли четыре робототехнические платформы «Маркер». Бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о начале отработки алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установке мощного противотанкового вооружения.

Робот способен автоматически распределять цели по приоритету, поражая в первую очередь самые важные объекты, в том числе танки «Абрамс» и «Леопард». Ударный вариант «Маркера» имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном.