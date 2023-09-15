Брюссель, 15 сентября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) в течение двух-трёх недель объявят о запрете на поставки российских алмазов. Об этом 15 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя бельгийского правительства.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что ограничение вступит в силу в январе. По информации издания, в Бельгии предложили план по отслеживанию необработанных драгоценных камней и их огранки.

«Бремя отслеживания лежит на продавцах и производителях», — приводит агентство слова источника.

По его словам, они должны будут иметь возможность предоставить подтверждение происхождения камней, чтобы продавать их в страны G7.

Как передавало ИА Регнум, в мае по итогам саммита G7 в Хиросиме лидеры стран «Большой семёрки» договорились, что будут стремиться ограничить торговлю российскими алмазами с целью сокращения доходов России в этой отрасли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что даже в случае введения таких санкций Россия сможет перенаправить экспорт алмазов, так как у рынка есть много других направлений.