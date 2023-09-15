Варшава, 15 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Западные страны поражены темпами роста производства снарядов в России, пишет польское издание Do Rzeczy.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Россия, несмотря на санкции, не только нарастила объем производства снарядов, но и превысила его уровень до 2022 года», — пишет издание.

Так, уточняют обозреватели, по производству боеприпасов Москва превосходит Запад в семь раз.

Кроме того, производство боеприпасов обходится РФ значительно дешевле, чем Западу, заключается в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что Россия преодолела влияние введённых Западом санкций и сейчас производит больше ракет, чем до специальной военной операции.

Отмечается, что в 2022 году Россия из-за санкций была вынуждена замедлить производство оружия, но к концу года оно стало расти.