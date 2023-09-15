Лондон, 15 сентября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Власти Великобритании внесли ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций, это следует из опубликованного 15 сентября заявления британского МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В ведомстве сообщили, что 6 сентября в парламент был внесён указ о признании «российской наёмнической организации «Группа Вагнера» террористической, теперь принято соответствующее решение.

Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к этой организации или её поддержка — отныне уголовное преступление, отметили в МВД.

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