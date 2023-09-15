Москва, 15 сентября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про неудачную попытку пассажира выйти из летящего самолета, удачную — из едущего такси и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из кф «И корабль плывет». реж. Федерико Феллини. 1983. Италия, Франция Пассажир

Центральный федеральный округ

В самолете, который летел из Таиланда в Москву, пассажир попытался выйти на ходу. На высоте десяти тысяч метров он встал и бодро пошел к выходу. Возражения бортпроводников он проигнорировал. Впрочем, дверь ему открыть не удалось. К пассажиру применили спецсредства и привязали к креслу. Так он и долетел до Шереметьево, где угодил в полицейский участок. Пассажир перед рейсом употребил наркотики в Бангкоке, объясняет «Москва 2023».

Калуга радуется мировой победе. В Париже на международном конкурсе стилистов победительницей стала сборная России, пишет «Калужский мечтатель». Вклад в победу внесла и стилистка из Калуги, работавшая в составе сборной.

Неудачей закончилась попытка дедушки из Липецка сварить самогон. Во время перегонки аппарат взорвался. 80-летний гражданин госпитализирован с 20 процентами ожогов тела, передает «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

Осеннее обострение захватывает пассажиров не только самолетов. В Санкт-Петербурге мужчина выпрыгнул из такси на скорости 100 км/ч. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу, знает «ЛенТVZ4». Он объяснил: ему показалось, что таксист везет его не туда, куда надо.

Из той же серии — происшествие в Череповце. Пара мужчин решила поплясать и не нашла места лучше, чем крыша полицейского автомобиля. Граждане были, конечно, нетрезвыми. «Вологда регион» сообщает, что специалисты оценивают ущерб: сильно помяты крыша и капот.

В Республике Коми своя атмосфера. В одном из избирательных участков бюллетени гасили очень необычно: топором на пеньке. «Кому единый день голосования — трехдневная рутина, а кому — осенняя романтика», — иронизирует «Усы Печорина».

В Архангельске горожане возмущаются громким салютом, который устроила на свой день рождения блогерша. Залпы гремели около жилых домов, что испугало некоторых жителей. Занятно, что блогерша не местная. Она отмечала праздник именно в Архангельске, потому что ей посоветовали астрологи. «Никогда еще столица Поморья не становилась жертвой астрологов», — передает «Дед Помор».

Зато Калининград оказался в лидерах страны как город «для спокойной размеренной жизни». Но есть нюанс. Так считают лишь 16 процентов опрошенных, однако остальные города набрали еще меньше, сообщает «Балтийский форпост».

Приволжский федеральный округ

«Итиль» рассказал о необычном конкурсе, который придумали в Казани. Здесь пройдет уличная акция, на которой выберут худший арт-объект города, причем его обещают демонтировать. Названия номинантов звучат как песня: «Рояль в кустах», «История одной чашки» и «Розовый кабриолет».

В Альметьевске мужчина пробежал десять километров марафона вместе с коляской, в которой лежал младенец. Причем он опередил множество других участников, удивляется «Татарстан-24». Всего бежало более тысячи человек. С коляской — один.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону главной темой прошлой недели стали кабаны, которые бегали по городу. Один ухитрился даже зайти на детскую площадку и напасть на детей, сообщает «Ростовская телега». Его поймали, осмотрели и выпустили «в естественную среду обитания». Других ищут. По предварительной информации, животные сбежали из частного подворья.

В Краснодарском крае мать отличилась методами воспитания. Она везла двух детей в прицепе вместе с собакой. Дама объяснила полицейским, что таким образом наказала отпрысков за плохое поведение в салоне. Теперь ее могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, пишет «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кисловодске в день празднования дня города состоялся необычный конкурс «Мы семья на 220». Суть в том, чтобы вес всех членов одной семьи соответствовал юбилейной для города цифре — 220. Счастье попробовали тысячи человек. Вес в 220 килограмм получился у двух семей. «Интересный конкурс. Правда, в Москве, которой в этом году исполнилось 876 лет, его можно было бы проводить только для очень многодетных семей. И страшно даже представить, в какие масштабные взвешивания превратился бы аналогичный конкурс в Дербенте, который может похвастаться 5000-летней историей», — шутит «Страновед».

В Ставропольском крае разместили объявление о продаже необычной машины. Формально это «Запорожец», но в нем — караоке, PlayStation, телевизор, цветомузыка, а в прицеп встроены мангал и барная стойка. «Получилась настоящая колесница увеселений», — полагает «Ставрополь №1».

«Туристы — один из народов, который населяет Дагестан». Такой ответ дал дагестанский второклассник, выполняя домашнее задание. С этим сложно не согласиться, считает «Мой, твой — наш Кавказ».

Уральский федеральный округ

В Челябинске на раскопанный асфальт дорожные рабочие положили ковер. «Ноу-хау от челябинских коммунальщиков», — пишет «Короче, Челяба». Местные жители переживают, что на все «дыры» ковров не хватит.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске блогерша догадалась делать коллажи с надгробиями, куда вставляет фотографии детей своих обидчиков. Затем распространяет фото в соцсетях с присказкой «Примите соболезнования». Kras Mash сообщает, что родители детей шутку не оценили и написали заявления в полицию и следственный комитет.

«И все-таки, Иркутск — город романтичных людей», — смеется «Байкал без фильтров». Молодой иркутянин украл чужую банковскую карту и потратил все деньги на стрижку, цветы и обновление гардероба. Правоохранители призвали стильного молодого человека добровольно прийти в полицию и вернуть деньги потерпевшей.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 сентября.