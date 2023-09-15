Астана, 15 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Публичный реестр взяточников появится в Казахстане, сообщает 15 сентября пресс-центр казахстанской антикоррупционной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предполагается, что в специальный реестр будут вносить все данные о лицах, осуждённых за коррупцию.

«Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. В парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки.

Предложение взятки, пояснили в антикоррупционной службе, — это чёткое и внятное высказывание о взятке в устной, письменной или электронной форме. Обещание взятки — такое же высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления незаконного вознаграждения.

Ожидается, что новшества внесут значительный вклад в вопросы противодействия коррупции.

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