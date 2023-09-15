Москва, 15 сентября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вражеский узел связи уничтожили в ДНР российские военные. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что в районе населённого пункта Новомихайловка уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, у села Новолозоватка в Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Российские средства ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, выпущенных украинскими военными. Беспилотники ВСУ за сутки уничтожены в количестве 41 единицы на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков проинформировал об отражении российскими военными на донецком направлении восьми атак штурмовых групп ВСУ. Всего за сутки на этом направлении противник потерял до 350 человек убитыми и ранеными.