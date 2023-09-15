Москва, 15 сентября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работино, потери противника на запорожском направлении составили более 145 военных. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация, артиллерия и тяжёлые огнеметные системы за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Работино Запорожской области.

Помимо этого, западнее населённого пункта Вербовое было нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, ликвидировано свыше 145 украинских военнослужащих, уничтожено три автомобиля.

Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены орудие FH-70 производства Великобритании, две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 8 сентября заявил, что ВСУ сейчас уже сложно назвать армией, так как в их состав набрали наёмников и нездоровых людей. Он назвал нынешнюю украинскую армию «сбродом блатняка» и добавил, что все способные держать оружие украинские военные погибли в районе Работина.

Ранее Балицкий рассказал, что за всё время боёв у села Работино в Запорожской области украинские войска потеряли около 10 тысяч человек, из которых в «мясных» штурмах за последние две недели — порядка трёх тысяч. Он назвал такие потери сумасшедшими.