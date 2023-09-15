Москва, 15 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Силами Черноморского флота в юго-западной части Чёрного моря были обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России 15 сентября.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

«Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Чёрного моря», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее 15 сентября в ведомстве сообщили, что малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота России уничтожил в акватории Чёрного моря безэкипажный катер вооружённых сил Украины. Катер противника был уничтожен огнём из штатного вооружения.

Кроме того, вечером 14 сентября в ведомстве сообщали, что безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», но был уничтожен огнём из штатного вооружения корабля.

Ранее 14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен ещё один безэкипажный катер ВСУ, а 13 сентября Вооружённые силы России уничтожили три таких катера.

15 сентября в Минобороны также рассказали, что за минувшие сутки был уничтожен узел связи одной из бригад ВСУ на временно оккупированной Киевом части территории ДНР. На запорожском направлении были отражены две атаки противника. Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 175 военнослужащих, на запорожском направлении — более 145 человек.