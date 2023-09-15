Москва, 15 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника составили до 55 военных. Об этом 15 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также орудие Д-20», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 175 военных ВСУ. Подразделениями группировки войск «Восток» была отражена атака ВСУ в районе Новомайорского. Около Владимировки нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ.