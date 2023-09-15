Москва, 15 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 175 военных ВСУ, сообщил 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на указанном направлении подразделениями группировки войск «Восток» была отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское ДНР.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка.

«Потери противника на данном направлении составили более 175-ти украинских военнослужащих», — сказал он на брифинге.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 140 человек. Также были уничтожены танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

Днём ранее, 13 сентября, в ведомстве рассказали, что потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 235 военнослужащих.